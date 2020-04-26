«حرة الشارقة» تعفي العاملين بقطاع النشر من الإيجارات

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن إطلاق حزمة أعمال متكاملة تساهم في التخفيف من الأعباء التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد على العاملين في قطاع النشر، حيث أعفت عملاءها الدائمين من إيجار 3 أشهر وقدمت لهم 30 % خصماً.

وأكد سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أنه تم وضع حزمة مساعدات لدعم المتعاملين الحاليين، تشمل إعفاءات من رسوم الإيجار مدة 3 أشهر للمتعاملين الذين يشغلون المكاتب المفروشة وغير المفروشة، إضافة إلى إعفاءات بنسبة 15% من رسوم الإيجار للمتعاملين الذين يشغلون المساحات المفتوحة، وإعفاءات بنسبة 30% من رسوم الإيجار لجميع المتعاملين الذين يشغلون المكاتب المرنة والمكاتب الثابتة، كما أكد عدم صرف أي شيكات للأقساط المؤجلة للمتعاملين في الفترة الممتدة من أبريل ولغاية يونيو، مع إعفاءات كاملة لأي غرامات مفروضة على الشركات إلى نهاية العام الجاري.

وأضاف إن تلك الحزم التحفيزية الخاصة تستهدف المتعاملين الحاليين والمحتملين، تجسيداً لالتزام المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر دعم نمو قطاع الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط وتعزيزها، مهما كانت الظروف، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الشارقة الرامية إلى دفع عجلة نمو قطاع المعرفة وترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها بيئة حاضنة للأعمال.