مطارات أبوظبي تبرز جهود موظفيها بحملة تفاعلية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت مطارات أبوظبي حملة تفاعلية بعنوان (#StandbyAUH)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تسليط الضوء على الجهود، التي يبذلها موظفو مطار أبوظبي الدولي على مدار الساعة خلال أزمة فيروس «كورونا»، وتقديراً لفرق العمل على دعمهم للمبادرات الوطنية والعالمية في مواجهة الوباء، عبر حرصهم على استمرار سير كل العمليات بكفاءة والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمطار.

وقال شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «نفخر بفرق العمل في مطار أبوظبي الدولي، التي حرصت على استمرار العمليات الحيوية، ما أتاح مواصلة تشغيل المطار خلال هذه الأوقات الصعبة، إذ يعكس هذا العمل الدؤوب، مستوى الالتزام بالوعود، التي قطعناها في مطارات أبوظبي تجاه سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وجميع العاملين في قطاع النقل الجوي على المستوى المحلي والعالمي».

وأضاف: نسعى من خلال هذه الحملة إلى الاعتراف بالمهنية والشغف والتفاني، الذي أظهره موظفونا خلال جائحة «كورونا»، كما نأمل أن تلقي هذه المبادرة الضوء على مجموعة خدمات الدعم، التي نقدمها لتعزيز الجهود الوطنية في سبيل التصدي لفيروس «كورونا».

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: يعد قطاع الطيران من المجالات الحيوية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، إذ لعبت الاتحاد للطيران دوراً محورياً في إجلاء مواطني الدولة وعودة المقيمين الأجانب، بالإضافة إلى نقل المواد الغذائية والطبية، وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى الدولة خلال هذه الأوقات الصعبة.