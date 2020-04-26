فتح الأسواق في عجمان بطاقة 30 %

المصدر: عجمان- البيان

حددت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» عدداً من الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، منها مراكز التسوق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والشركات تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة، على أن يتم استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسعة 30 %.

وأصدرت الدائرة دليل «القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، بهدف ضمان سلامة وصحة المجتمع، وتواصل جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

أوضحت الضوابط أن برنامج التعقيم الوطني سيبقى مستمراً في الإمارة يومياً من الساعة العاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وسيتم استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسعة 30 % في المواقع والمكاتب.

وسمحت الضوابط بإعادة فتح مراكز التسوق من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة العاشرة مساء بشرط السماح لـ 30 % فقط من إجمالي المتاجر في كل مركز تجاري بالعمل في الوقت نفسه، وألا تتجاوز المدة القصوى لزيارات المركز ثلاث ساعات، فيما يحظر دخول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.