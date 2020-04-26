30324 جولة رقابية على أسواق أبوظبي خلال 24 يوماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد راشد عبد الكريم البلوشى، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن المراكز التجارية في أبوظبي سوف تفتح أبوابها للجمهور قريباً بعد تطبيقها للإجراءات والاشتراطات التي تطلبها منها الدائرة.

وقال البلوشي: ليس لدينا مانع لفتح أي مركز اليوم قبل الغد لكن لابد من تطبيق الاشتراطات التي حددناها، وهناك تنسيق قوي ومستمر واشترطنا عليهم تعقيم أجزاء كبيرة من المركز التجاري كل عشرين دقيقة مثل السلالم الكهربية وعربات التسوق وطاولات المطاعم وغيرها وأن يتم تعقيم المركز كاملاً.

وجدد البلوشى أن الدائرة تناشد جميع المستهلكين بعدم الذهاب للمراكز التجارية إلا للضرورة فقط وأن تبقى في منازلها لأن الأصل «خلك بالبيت».

من جهته، قال حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، إن الدائرة كثفت حملاتها التفتيشية على الأسواق مع بداية شهر رمضان بهدف تشديد الرقابة والتأكد من وجود معروض وافر من السلع خاصة الأساسية.

وبلغ عدد الجولات التفتيشية للدائرة حتى يوم 22 أبريل الجاري نحو 30 ألفاً و324 حملة تفتيشية تم تنظيمها على مدار 24 يوماً، وشملت الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية المنشآت الاقتصادية المعنية ببيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية. وأسفرت الجولات عن 304 عقوبات تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار.