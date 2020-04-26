حملات تفتيشية مكثفة بأسواق الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان، في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وذلك بمراقبة وحماية الأسواق والتي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها، بهدف التأكد من عدم استغلال الشهر الكريم برفع الأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك.

جاءت هذه الحملات بالتزامن مع حلول شهر رمضان وذلك لتأمين الأسواق بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك، باعتبارها إحدى أولويات الدائرة. وتحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، من خلال تقييدهم بجميع الضوابط والأحكام السارية، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها.

وقال سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات.