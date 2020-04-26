خدمات دفع ذكية للتسجيل العقاري

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دبي الذكية ودائرة المالية، خدمات الدفع عن بُعد، وذلك لتسهيل عملية التسجيل العقاري عن طريق بوابة سداد دبي Dubai Pay. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدائرة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.

وتهدف المبادرة أيضاً إلى توسعة نطاق عملية طرق الدفع من خلال منصة «دبي ريست» والموقع الإلكتروني لأراضي دبي، والمساعدة على تحصيل رسوم الخدمات بيسر وسهولة، كما يتوقع له أن تساعد على تسهيل خدمات عملية الدفع لجميع متعاملي الدائرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط سوق دبي العقاري، وإيجاد الحلول العملية الموثوقة لكافة الإجراءات والتعاملات.

وتشمل خدمات الدفع عن بعد عبر بوابة سداد دبي البيع بجميع أنواعه، بما في ذلك البيع والشراء والرهن والهبة وحق المنفعة، ويمكن الاستفادة منه من قبل ملاك العقارات، بما في ذلك المشترين والبائعين، إضافة إلى كافة متعاملي أراضي دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نواصل تطوير خدماتنا وتيسير تقديمها إلى متعاملينا، ليس فقط من أجل إسعادهم وراحتهم، وإنما لضمان صحتهم وسلامتهم، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتظافر فيها جهودنا مع المؤسسات والدوائر الأخرى، من أجل دعم جهود الهيئات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والإسهام في عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

إننا نشعر بالفخر لتنفيذ هذا المشروع، خاصة وأنه تم إنجازه خلال فترة زمنية وجيزة، لنسجل بذلك إنجازًا جديدًا غير مسبوق».

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أهمية وفاعلية الخدمات الذكية خاصة في المرحلة الراهنة لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، مع ضمان أداء كافة معاملاتهم بشكل صحيح وسلس وعن بعد.

وأضافت: «وفرت دبي الذكية بالتعاون مع شركائها الحكوميين حلولاً ذكية متعددة ومبتكرة للدفع مثل بوابة «سداد دبي» سعياً نحو تمكين المدينة الذكية وتعزيز سعادة الناس، من خلال وضع أدوات وخدمات رقمية آمنة وضمن منظومة شاملة، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيات بناء المدن الذكية ويدعم جهودنا لجعل إمارة دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض».

وتتمثل آلية عمل تسجيل معاملات أمين التسجيل دون زيارة المتعامل والدفع عن طريق «سداد دبي»، في الشروع بعملية الدفع عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة للمكتب للتأكد من توافر المتطلبات واحتساب قيمة الرسوم، للتأكد من المستندات وبيانات المتعاملين، ومن ثم، يتم تسجيل المعاملة ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال بيانات حساب المكتب لإيداع رسوم التسجيل للمكتب.

وبعدها يتلقى المكتب إيصال الإيداع، ليتولى بدوره إيداع رسوم الدائرة في الحساب البنكي الخاص بالدائرة إذا لم يتم الدفع من خلال «سداد دبي». وبعد التحقق من الإيداع والتأكد من توفر المبلغ في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمكتب وإرسال الإجراء للتدقيق، يتم استلام المعاملة والتدقيق على البيانات، وعند الموافقة عليها، تدفع رسوم الدائرة من خلال سداد دبي.