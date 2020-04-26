«التفاوض وقت الأزمات» برنامج تدريب عن بُعد

المصدر: (عجمان - وام )

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال البرنامج التدريبي عن بُعد «التفاوض الفعال وقت الأزمات».

استهدف البرنامج - الذي قدمه المستشار وخبير ريادة الأعمال هزاع إبراهيم المنصوري بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع - استدامة و استمرارية نشاطهم الاقتصادي.

استهل البرنامج بنبذة حول البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد قدمها محمد اليوسفي خبير مشاريع في الوزارة استعرض خلالها دور البرنامج في توفير باقات تدريبية وورش عمل متخصصة موجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أهمية استدامة أعمال تلك المشاريع التي تعد عصب الاقتصاد، مشيدا بالتعاون الفعال بين البرنامج والجهات المعنية في طرح مواضيع متخصصة تتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة في استمرارية أعمال المشاريع.