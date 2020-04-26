تعاون بين «الاقتصاد» وموانئ أبوظبي لتشجيع الاستثمار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وموانئ أبوظبي عن تعاونهما في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التبادل المعرفي ودعم المبادرات وتشجيع الاستثمار محلياً وعالمياً.

تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات والدول الشريكة من خلال التعاون وتقديم الدعم للبعثات التجارية في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع التجارة والتصدير عن طريق تنظيم منتديات وورش عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية تجمع بين قطاعات الأعمال المختلفة والشركات المصدرة في الدولة وخارجها.

وقال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية «هذا التعاون مع موانئ أبوظبي يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع الصادرات الوطنية وتسهيل دخول صادرات الدولة إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات داخل الدولة وخارجها».

وبدوره، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.