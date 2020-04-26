مجتمع الأعمال يتفاعل مع حزمة دعم «دبي للسلع»

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن استجابة مجتمع الأعمال لحزمة الدعم التي أطلقها المركز أواخر مارس الماضي، في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19-)، كانت سريعة وإيجابية بشكل مذهل.

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن حزمة دعم الأعمال، وهي أكبر مبادرة داعمة في تاريخ المركز، الذي يضم أكثر من 17 ألف شركة، ويعيش ويعمل به نحو 100 ألف شخص، جاءت تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسات الأعمال في دولة الإمارات، لكي يظل دائماً الوجهة المفضلة للشركات وروّاد الأعمال والكوادر المهنية، على حد سواء.

وأضاف بن سليّم: «تأتي المبادرة أيضاً من منطلق تحمّل المسؤولية، وتمكين الشركاء من تجاوز تحديات الوضع الاقتصادي الراهن، وتعزيز صمود ومرونة مجتمع الأعمال داخل المركز، الذي يسعى لترسيخ مكانة الدولة، كوجهة مفضلة للأعمال، رغم الظروف الصعبة التي نواجهها جميعاً في الوقت الحالي».

وتابع: «سنستمر دائماً في توفير كافة الدعم المطلوب، وتقديم أفضل تجربة لكل فرد في الإمارات، سواء من المقيمين أو الموظفين أو الزوار أو أصحاب الأعمال، ومستعدون لدعم جميع أفراد مجتمعنا بشتى الطرق الممكنة، خلال هذه الفترة العصيبة».

وأطلق مركز دبي للسلع في 26 مارس 2020، حزمة لدعم الأعمال، تضمنت مجموعة واسعة من الخصومات والإعفاءات للشركات المُسجلّة، أبرزها إعفاء 100 % من غرامات التأخّر في تجديد التراخيص، ومن غرامات المكاتب المرنة حتى نهاية العام.

فيما توفر هذه الحزمة للشركات الجديدة، والأخرى قيد التسجيل حالياً لدى مركز دبي للسلع المتعددة، الحوافز التالية: خصم بنسبة 80 % على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، إذا كان الشركاء من سكان المنطقة الحرة، وخصم بنسبة تصل إلى 50 % على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، بالإضافة إلى مكتب مرن لمدة عام واحد.

حلول مناسبة

ولفت أحمد بن سليّم، إلى أن المركز قام بتطوير حزمة دعم الأعمال، بعد جمع كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وإجراء مشاورات واسعة، لنتمكن من توفير حلول مناسبة لمساندة الشركاء، وكافة أفراد مجتمع الأعمال بالمركز، بما يمكنهم من المضي قدماً بخطوات ثابتة وواثقة، نحو تحقيق طموحات وأهداف أعمالهم على مدار العام.

فرص جديدة

وبيّن أن الهدف من هذه الحزمة، هو خلق فرص جديدة للشركات، بما يمكّنها من توجيه مواردها وإدارتها على النحو الأمثل، بهدف ترسيخ استدامة أنشطتها وعملياتها، لا سيّما في ظل الأوقات والظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، وبالتالي، ترسيخ أسس العلاقة القوية الممتدة مع المركز.

إجراءات نموذجية

وأضاف: «كانت استجابة قيادتنا الرشيدة سريعة، حيث اتخذت إجراءات حاسمة ونموذجية، لحماية صحّة المجتمع ورفاه أفراده، وضمان بناء مستقبل مزدهر لدولتنا. ونثمّن عالياً، توجيهات وتعليمات مؤسسات وهيئات الدولة للمحافظة على سلامتنا ومساندتنا في تجاوز الوضع الراهن».

وأشار إلى أن مركز دبي للسلع، قام مؤخراً بترتيب اتفاق بين تطبيق «كريم ناو»، ومطاعم أبراج بحيرات جميرا، لدعم هذه المطاعم، من خلال تشجيع سكان دبي على طلب وجباتهم من هذه المنافذ، ويشمل هذا التعاون، توفير خصم بنسبة 25 % على طلبات الأطعمة والوجبات من 160 مطعماً مختلفاً في مجتمع المركز.

خطوات إضافية

ورداً على إمكانية اتخاذ خطوات إضافية من المركز لمواجهة «كورونا»، قال: «تأتي حماية مجتمعنا والشركات المسجلة لدينا وموظفينا، وكافة الأطراف المعنية، على رأس أولوياتنا. وقد اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة، في وقت مبكر، آلية العمل عن بُعد، تماشياً مع توجيهات حكومة الإمارات».