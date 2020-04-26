بلدية العين تزيل المصليات العشوائية وتغلق المنطقة الصناعية ليلا وتشدد رقابة الأسواق

المصدر: العين – داوود محمد

قامت إدارة الرقابة ببلدية العين بإزالة المصليات العشوائية بالتعاون مع مركز ابوظبي لا داره النفايات –تدوير- بإزاله المساجد العشوائية بمنطقة الصناعية، بالإضافة الى اغلاق المنطقة الصناعية خلال فترة حظر التجول، وبدء اعمال برنامج التعقيم الوطني، علاوة على تسيير دوريات بمكبرات الصوت وتنظيم حملات توعوية للجمهور بحظر التجمهر في الأماكن العامة وخاصة المماشى في منطقه عشارج وفي منطقة السوق والشبرة ومنطقة الصناعية .



وكثفت البلدية ممثلة بقطاع وسط المدينة، الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرا للظروف الراهنة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق مع إدارة الصحة العامة والدوائر المعنية، وذلك للعمل على مراقبة أسواق الخضار والفواكه والاسماك من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الى جانب رقابة الأسعار والرصد اليومي للمحلات التجارية وإلزامها بوضع تسعيرة للمواد وعدم رفع الأسعار على المستهلكين، والالتزام بتنظيم المتسوقين لتجنب التجمهر والتزاحم عند نقاط الشراء، بالإضافة لتخصيص أماكن مظللة لانتظار الجمهور بحيث تضمن تباعدهم، وقد تم وضع لوحات إرشادية على جميع مداخل سوق السمك، وتقنين دخول الجمهور إلى السوق وفق معايير محددة احترازية.

وستشمل الاعمال الرقابية خلال الشهر الفضيل نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المتسوقين، تكثيف إجراءات الأمن الحيوي والدور الرقابي في السوق بالتعاون مع الجهات المختصة، وقد تم تزويد السوق بالكمامات والقفازات، ومطهرات اليد، لاستخدام الجمهور، بالإضافة لتوفير أجهزة قياس الحرارة لقياس حرارة الجمهور قبل الدخول إلى السوق، ووضع ملصقات على الأرض وحواجز تنظيمية لضمان التباعد الأمني الاحترازي للجمهور.

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