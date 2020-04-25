"طرق دبي": هذه الخدمات معلقة حتى إشعار آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت أن بعض خدماتها ستبقى معلقة تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتبعة.

وشملت الخدمات: "ترام دبي، النقل البحري، مراكز إسعاد المتعاملين والأكشاك الذكية، مزودو الخدمات ومعاهد التدريب".

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتبعة، سنستمر في تعليق العمل في بعض من خدمات الهيئة حتى إشعارٍ آخر".