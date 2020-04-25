"طرق دبي": هذه الخدمات معلقة حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت أن بعض خدماتها ستبقى معلقة تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتبعة.
وشملت الخدمات: "ترام دبي، النقل البحري، مراكز إسعاد المتعاملين والأكشاك الذكية، مزودو الخدمات ومعاهد التدريب".
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتبعة، سنستمر في تعليق العمل في بعض من خدمات الهيئة حتى إشعارٍ آخر".
#طرق_دبي: هذه الخدمات معلقة حتى إشعار آخرhttps://t.co/JukQxZ9FpU@rta_dubai#سلامتكم_أولويتنا#هيئة_الطرق_و_المواصلات#StayHome#خليك_في_البيت#كورونا#COVID#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sucNK8nShA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 25, 2020