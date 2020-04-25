بلدية دبي تغلق 7 صالونات نسائية و10 رجالية مخالفة لقرار إعادة الفتح

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت بلدية دبي وبالتعاون مع اقتصادية دبي 7 صالونات نسائية و10 رجالية بالإضافة إلى محل في سوق الخضار والفواكه ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية والضوابط والاشتراطات، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وفي وقت سابق وجهت بلدية دبي جميع الصالونات ومراكز التجميل في الامارة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح الصالونات، وجاء ذلك ضمن الحملات التفتيشية التي، للتأكد من التزام كافة الصالونات بالتعليمات الصادرة.

وبالتزامن مع قرار بإعادة فتح الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة، قام مفتشو بلدية دبي بمسح كامل للصالونات للتأكد من التزام الجميع من خلال حملات مكثفة بالرقابة والتفتيش عليها، حيث يتم التحقق من التزامها بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة، والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها مؤخرا والمعلن عنها في الموقع الإلكتروني للبلدية، والتي تهدف إلى مكافحة تفشي كورونا المستجد.

وتوجه البلدية كافة الصالونات ومراكز التجميل بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة، مع تأكيدها عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهات تنظيمية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وتناشد بلدية دبي جمهور المتعاملين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم (800900)، أو عبر تطبيق "Dubai 24/7" أن موقعها الإلكتروني.