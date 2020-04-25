وجهات التسوق في دبي تبدأ العمل تباعاً بـ 30 % من طاقتها الاستيعابية

المصدر: دبي – بشار باغ

بدأت مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمقاهي في دبي الإعلان عن مواعيد افتتاح أبوابها جزئيا لاستقبال الزوار مع التطبيق الكامل للشروط والإجراءات التي نص عليها التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص إعادة الفتح الجزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار وذلك من الساعة 12 ظهراً لغاية الساعة 10 مساءً، مع التأكيد على الزوار باتباع الإرشادات المتبعة حرصاً على الصحة والسلامة ومراعاة عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى.

وشهد أمس السبت عودة افتتاح جزئي لكل من دبي فيستيفال سيتي و "مول الإمارات" و "مردف سيتي سنتر" و "ديرة سيتي سنتر" ومركز برجمان، فيما سيعود كل من "دبي مول" و "دبي مارينا مول" إلى العمل جزئياً يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل حيث يشهد المركزين استكمال الاستعدادات والإجراءات لضمان العودة الآمنة للمتسوقين.

ومن جانبها كشفت شركة نخيل مولز رداً على سؤال لـ "البيان" حول مواعيد افتتاح مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمقاهي التابعة للشركة، أن يوم الاثنين 27 أبريل سيشهد عودة افتتاح كل من نخيل مول وابن بطوطة مول و"دراغون مارت" (سوق التنين).

فيما تمت إعادة افتتاح "كلوب فيتسا ماريه" في نخلة جميرا أمس السبت، سيعود كل من "بافيليونز" و"جولدن مايل جاليريا" و "بالم فيوز" إلى العمل ابتداء من اليوم ، على أن تتم اعادة افتتاح مركز" ذا بوينت" يوم الأربعاء 29 أبريل. وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل في جميع المراكز والوجهات المذكورة ستكون من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً.

وأكدت "نخيل مولز" أن صحة وسلامة المتسوقين والعملاء والموظفين والمستأجرين تحتل الأهمية القصوى لديها، ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تجهيز وتحضيرات موسعة بهدف إعادة فتح المراكز التابعة لها بشكل آمن والترحيب بالزوار لجميع مراكز التسوق ومنافذ المطاعم والمقاهي.