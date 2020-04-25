اقتصادية دبي تباشر تفتيش الأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي بشار باغ

باشرت فرق التفتيش التابعة لاقتصادية دبي جولاتها على مراكز التسوق والأسواق والمتاجر العاملة في الإمارة التي عادت اليوم لافتتاح أبوابها أمام الزوار ومعاودة العمل بشكل جزئي، وذلك للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص إعادة الفتح الجزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية.

وفي تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إن الفترة الماضية شهدت سلسلة لقاءات واجتماعات مع التجار والشركات العاملة في قطاع التجزئة وإدارات مراكز التسوق العاملة في الإمارة لبحث أفضل الممارسات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة العاملين والمستهلكين على حد سواء وتضمن سلاسة العودة الجزئية للعمل وخدمة المستهلكين.

وأشار إلى أن اقتصادية دبي وجهت أصحاب جميع المحلات التجارية، سواء تلك العاملة ضمن مراكز التسوق أو خارجها، بالالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتنفيذ شروط التعقيم المطلوبة وتطبيق التباعد الجسدي وعدم السماح بوجود ازدحام في المحل، وذلك لتفادي المخالفة والإغلاق.

ولفت إلى أن فرق التفتيش وفي حال رصد أي حالة عدم التزام بالإجراءات المتبعة لدى أي من منافذ التجزئة ومراكز التسوق بتوجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار هذه الممارسات، على أن يكون الإجراء النهائي في حال تكرار عدم الالتزام بإغلاق المنشأة.

وأشاد لوتاه بالتزام جميع قطاعات الأعمال ومن منها قطاع التجزئة بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن هذا الالتزام يصب في مصلحة الجميع ويضمن عودة الحركة تدريجياً لمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة وفقاً لقرارات الجهات المعنية.

وأوضح لوتاه أهمية التزام الأفراد أيضاً بالإجراءات الاحترازية التي تضمن صحتهم منوهاً بأهمية التعاون بين مختلف أطياف المجتمع أفراداً ومؤسسات وشركات في هذه المرحلة.

ودعا لوتاه المستهلكين إلى التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي في حال رصد أي حالة عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية لدى منافذ التجزئة أو مراكز التسوق وكذلك حالات رفع الأسعار أو الغش التجاري وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية، وذلك عبر القنوات المتاحة التي تشمل

الاتصال على الرقم 600545555، أو عبر تطبيق Consumer Dubai «مستهلك دبي»، أو من خلال consumerrights.ae وكذلك موقع http://price.ded.ae/ الذي يتيح تقديم شكاوى خاصة بارتفاع الأسعار.

وتضمن قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها.

كما نص القرار على حظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار ، و بالنسبة لمواقف السيارات في المراكز التجارية والمطاعم، لن تتوفر خدمة صف السيارات.مع إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، لذا يجب مراعاة عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى. كما نص القرار على مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرط رئيس لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين، بالإضافة إلى تزويد كل من مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع.

ونص القرار أيضاً على عدم السماح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عام والأطفال بين 3 سنوات و12 عام. مع تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع إلا في حال وجود عيب في المنتج والتشجيع على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.