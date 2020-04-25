نخيل مولز تكشف عن مواعيد فتح مراكزها ووجهاتها

المصدر: دبي – بشار باغ

كشفت شركة نخيل مولز رداً على سؤال لـ "البيان" حول مواعيد افتتاح مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمشروبات التابعة للشركة، أن يوم الاثنين 27 أبريل سيشهد عودة افتتاح كل من نخيل مول وابن بطوطة مول و"دراغون مارت" (سوق التنين).

فيما سيفتتح "كلوب فيتسا ماريه" في نخلة جميرا أبوابه اليوم السبت، فيما سيعود كل من "بافيليونز" و"جولدن مايل جاليريا" و "بالم فيوز" إلى العمل ابتداء من يوم الأحد 26 أبريل، على أن تتم اعادة افتتاح مركز" ذا بوينت" يوم الأربعاء 29 أبريل.

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل في جميع المراكز والوجهات المذكورة ستكون من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً.

وأكدت نخيل مولز أن صحة وسلامة المتسوقين والعملاء والموظفين والمستأجرين تحتل الأهمية القصوى لديها، ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تجهيز وتحضيرات موسعة بهدف إعادة فتح المراكز التابعة لها بشكل آمن والترحيب بالزوار لجميع مراكز التسوق ومنافذ المطاعم والمقاهي.