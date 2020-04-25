اقتصادية الشارقة تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق مع حلول رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم، في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وذلك بمراقبة وحماية الأسواق.

ويأتي ذلك من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها، بهدف التأكد من عدم استغلال الشهر الكريم برفع الأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك.

وجاءت هذه الحملات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لتأمين الأسواق بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك، باعتبارها إحدى أولويات الدائرة.

حرص

وتحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، من خلال تقييدهم بجميع الضوابط والأحكام السارية، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وردع كافة المخالفين والمتجاوزين في الأسواق.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة إن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية.

وأكد ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

مواصفات

وأوضح سالم إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة كشهر رمضان المبارك وموسم الأعياد.

وجاء ذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات.

مهيباً بالجميع ضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق