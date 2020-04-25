"ماجد الفطيم" تطلق مبادرة لدعم الزراعة المحلية

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عبر حسابها على "تويتر" عن مبادرة تهدف لزيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية والغذائية المحلية في الإمارات مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقالت المجموعة في فيديو ترويجي حول المبادرة : نأخذ على عاتقنا في "ماجد الفطيم" مسؤولية توفير المستلزمات الغذائية الآمنة لمجتمعاتنا بأسعار في متناول الجميع. إن دعمنا للزراعة المحلية لا يعزز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي فحسب، بل يخف مسافات نقل الغذاء ما يحافظ على الجودة والموار البيئية.

وأضافت : لقد حان الوقت كي نتطلع إلى الأشياء بمنظور مختلف ولنعيد النظر فيما حسبناه من المسلمات ولندرك ما نتمتع به ونسعى للحفاظ عليه. لسنوات عديدة كانت ولازالت الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في مؤشرات الأمن الغذائي، لكن جهود تعزيز ممارسة استدامة سلاسل إمداد الغذاء لا تتوقف، نتكاتف جميعاً نحو دعم الزراعة المحلية أكثر من أي وقت مضى، لقد حان الوقت لإعادة ترتيب الأولويات واختيار الأفضل لمزارعينا ولعملائنا ولبيئتنا ومن أجل صحة وسلامة الجميع. اليوم أكثر من أي وقت مضى علتينا جميعاً أن نساهم في تعزيز سلاسل إمداد الغذاء الرئيسية وأن ندعم المنتج المحلي".

وفي مقابلة له ضمن الفيديو نوّه رجل الأعمال المواطن عبد الله خلفان الشريقي الذي يستثمر في القطاع الزراعي إلى مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، " أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة".

وأكد الشريقي أن الإنتاج المحلي مشهود له بالجودة وهو انتاج ممتاز، ونحن في دولة الإمارات نعتبر من الدول المتقدمة. وأتعامل مع مجموعة ماجد الفطيم لتوريد بعض المحاصيل لهم. ونحن بإمكاننا كمزارعين أن نقدم انتاجاً يضمن كل أنواع الخضار لتلبية احتياجات المستهلكين في متاجر كارفور، ونتمنى أن تكون هناك ثقافة لدى المستهلك بأن المنتج المحلي اليوم بات ينافس المنتج المستورد.