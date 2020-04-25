مراكز التسوّق الكبرى في دبي تعود للعمل بدءاً من اليوم

المصدر: دبي ـ بشار باغ

بدأت أكبر مراكز التسوق بالإعلان تباعاً عن عودة افتتاح أبوابها للترحيب بالزوار. وكان دبي فيستيفال سيتي مول في مقدمة المعلنين عن عودة الافتتاح، حيث ستشرع أبوابه للزوار ابتداءً من اليوم.

وستكون متاجر إيكيا و«ماركس وسبنسر» و«روبنسونس» من متاجر التجزئة التي ستفتتح اليوم في دبي فيستيفال سيتي، وستواصل المتاجر الكُبرى والصيدليات ومكاتب الصرافة أنشطتها على النحو المعتاد. وستقوم مجموعة الفطيم بتطبيق الممارسات التجارية النموذجية المتبعة خلال شهر رمضان الكريم على النحو المعتاد.

ومن جانبه، أعلن «دبي مول» عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أنه سيفتتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء 28 أبريل، وأكد في تغريدة على «تويتر» أنه يعمل حالياً على استكمال الاجراءات الضرورية لضمان صحة وسلامة الزوار والعملاء.