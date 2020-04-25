دبي الأولى إقليمياً ومطارها الدولي التاسع عالمياً في مؤشر العمل عن بعد

المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر أفضل المدن في العمل عن بعد الذي أصدره أمس موقع " broadband deals uk" الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، محتلة المرتبة 33 عالميا متقدمة على بعض من أعرق المدن، ومنها على سبيل المثال بريستول وبرلين وطوكيو وستوكهولم وميونيخ ولندن وهامبورغ وباريس وروما.

وجاءت بوخارست في صدارة المؤشر تلتها هيوستون ولاس فيغاس واتلانتا وبودابست في المراكز الخمس الأولى.

وقال المؤشر، إن المحفز التكنولوجي يعني أن العمل عن بعد أصبح أكثر شعبية من أي وقت مضى، مع ثقافة العمل التي تسمح للناس بالعمل حيثما يريدون من خلال الارتباط بالنظم الداخلية وتقليل تكاليف الأعمال لزيادة الإنتاجية والتعاون وجودة الحياة.

ومن هذا المنطلق قام بتقييم 50 مدينة شعبية في العالم وتصنيفها بناءً على متوسط سرعة الإنترنت ميجابت في الثانية، وتوافر شركات توصيل الطعام، ومقدار وظائف العمل المتاحة عن بعد، وتكلفة الكمبيوتر المحمول في تلك المدينة، وتكلفة المعيشة.

دبي الدولي تاسع أفضل المطارات في العمل عن بعد

وحل مطار دبي الدولي في المرتبة التاسعة في قائمة أفضل المطارات في العالم من حيث العمل عن بعد متقدما على مطار لوس انجلوس الدولي.

وجاء مطار سنغافورة في الصدارة تلاه مطار طوكيو هانيدا في المركز الثاني وهارتسفيلد) جاكسون اتلانتا ومطار انديرا غاندي ' وهونغ كونغ خامسا.

قال المؤشر، إن العمل عن بعد يعني بشكل أساسي العمل خارج بيئة مكتبية تقليدية، وهذا قد يعني العمل في المنزل أو في مدينة أخرى أو في بلد آخر. لكن العمل عن بعد يمكن أن يعني أيضًا عدم توفر نقطة ثابتة أو الاعتماد بشدة على السفر للعمل. ولهذا السبب، قام بدمج مؤشر العمل عن بعد في المطار في النتائج التي توصل إليها حتى يتمكن الأشخاص من التخطيط للسفر حول أفضل المطارات والعمل عن بُعد.

وقام المؤشر بتقييم المطارات بناء على سرعة الانترنت، ودقة المواعيد وجودة الخدمات وعدد الخدمات وعدد الصالات.

دبي الدولي الثالث عالميا في جودة الخدمات:

قال المؤشر، عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بعد، من المهم أن يشعر المسافر بالراحة في محيطه من أجل تركيز انتباهه وتحقيق أقصى استفادة من التوقف في المطارات. ولهذا السبب، تعد جودة الخدمة أولوية عالية عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بُعد في المطارات. مرة أخرى، يأتي مطار سنغافورة شانجي أولاً بنتيجة جودة الخدمة 9.2، يليه عن كثب مطار أنديرا غاندي الدولي بـ 9.1 ومطار دبي الدولي بـ 8.9 مما يعني أنه تم التصويت لها كأفضل المطارات للخدمة والنظافة وقوائم الانتظار.