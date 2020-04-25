اقتصادية دبي : المتاجر ملزمة بالإجراءات الاحترازية لتجنب المخالفة والإغلاق

المصدر: دبي - البيان

وجهت ⁧‫اقتصادية دبي‬⁩ أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتنفيذ شروط التعقيم المطلوبة وتطبيق التباعد الجسدي وعدم السماح بوجود ازدحام في المحل، وذلك لتفادي المخالفة والإغلاق.

كانت مراكز التسوق شرعت بالإعلان تباعا عن عودة افتتاح ابوابها للترحيب بالزوار.

وكان دبي فيستيفال سيتي مول في مقدمة المراكز التي أعلنت عن عودة الافتتاح حيث ستشرع أبوابه للزوار ابتداء من السبت 25 أبريل.

وستكون متاجر ايكيا وماركس وسبنسر وروبنسونس من متاجر التجزئة التي ستفتتح أبوابها اعتباراً من يوم السبت25 أبريل في دبي فيستيفال سيتي وستواصل المتاجر الكُبرى والصيدليات ومكاتب الصرافة أنشطتها على النحو المعتاد.

وستقوم مجموعة الفطيم بتطبيق الممارسات التجارية النموذجية المتبعة خلال شهر رمضان الكريم على النحو المعتاد، علماً أن كافة الأنشطة الترفيهية مثل عرض تخيل في فستيفال باي ستبقى مُعلّقة بموجب التوجيهات الصادرة من الحكومة حتى إشعار آخر.

ومن جانبه أعلن دبي مول عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه سيفتتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ونشر المركز التغريدة التالية : تظل صحة وسلامة زوارنا وعملائنا هي أهم أولوياتنا. لازلنا في دبي مول نقوم بالاستعدادات اللازمة للترحيب بكم مرة أخرى في 28 ابريل من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى العاشرة مساءً.