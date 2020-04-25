%90 تراجع رحلات شركات الطيران العالمية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قال تقرير نشرته «فوربس» إنه مع استمرار انتشار فيروس«كورونا» في العالم وتوقف حركة السفر على نطاق لم يشهد العالم مثيلا له، بدأت شركات الطيران تشعر بوطأة العبء الاقتصادي دونما نهاية في الأفق، حيث فرضت الدول قيودًا وحظرًا صارمًا على السفر، محليًا ودوليًا، ما أجبر شركات الطيران على خفض جداول رحلاتها بنسبة تصل إلى 90٪ في كثير من الحالات.

وأضاف تقرير المجلة الأميركية، أن موقع تتبع الطيران «فلايت رادار 24» وهو موقع سويدي يعرض المعلومات في الوقت الحقيقي عن حركة الطائرات التجارية، تتبع ما يقرب من 114 ألف رحلة ركاب حول العالم في 22 يناير 2020 بينما تراجع العدد إلى أقل من 27 ألفاً في 20 أبريل ويمثل هذا الانخفاض نسبة ضخمة تصل إلى 77% من حركة الطيران، لكنه لا يمثل عدد الركاب.

وكانت الأرقام الصادرة عن إدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة أكثر حدة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع انخفض عدد المسافرين خلال المطارات الأمريكية إلى مستوى منخفض جديد 87.53 ألفاً فقط في 14 أبريل مقارنة مع أكثر من 2.2 مليون في نفس الفترة قبل عام ويمثل هذا انخفاضا بأكثر من 96%.