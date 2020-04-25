المراكز التجارية تباشر تنفيذ اشتراطات استقبال المتسوقين

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد ــ دبي – بشار باغ

كثفت كبرى المراكز التجارية في أبوظبي ودبي إجراءاتها لتنفيذ الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة تمهيداً لإعادة افتتاح مقراتها بشكل جزئي مجدداً أمام الجمهور وفق آليات وباقة من الضوابط الصحية لضمان سلامة الزائرين والعاملين.

ففي أبوظبي يسابق 29 مركزاً تجارياً الزمن لإعادة فتح أكبر عدد من المحلات والمطاعم في المراكز التجارية، حيث يقدر متخصصون أن تستغرق العملية ما بين 7 إلى 10 أيام.

وشهدت منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وشركات الصرافة المتواجدة في مقرات المراكز التجارية في أبوظبي ودبي، أمس، إقبالاً لافتاً من المتسوقين لشراء المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مع مراعاة الاشتراطات الصحية وتنظيم دخول المستهلكين بسلاسة ومرونة مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لكل أجزاء المراكز التجارية وعربات التسوق.

وكشفت جولة «البيان» عن توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والعصائر والفاكهة والخضروات والحلويات والمخبوزات وغيرها لتلبية احتياجات المستهلكين. وعقدت إدارات المراكز التجارية لقاءات عن بُعد مع أصحاب المحلات والعلامات التجارية للتباحث حول إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق بشكل أسرع، تماشياً مع خطط استئناف الأنشطة الاقتصادية وقطاعات التجزئة بصورة جزئية مع اعتماد المواعيد الجديدة المقررة لساعات العمل.

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