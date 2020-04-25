الأسهم المحلية تتجاوز خسائر النفط بمكاسب أسبوعية 15 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 15 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي، لتنجح في تجاوز الضغوط الناجمة عن التراجع الحاد في أسعار النفط، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وصعد سوق دبي المالي بنحو 1.68 % إلى 1891 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والاستثمار فيما تراجع قطاع البنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 2.35 % إلى 4062.99 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار في دبي، و738.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 2.1 مليار سهم، موزعة بواقع 1.86 مليار في دبي، و290.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 35.6 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق الإماراتية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع مع استمرار اغتنام الفرص الاستثمارية، بعد أن وصلت الأسواق إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة أعوام. وأرجع دياب في حديثه مع «البيان الاقتصادي»، المعنويات الإيجابية نتيجة لمجموعة من المحفزات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية للتخفيف من أضرار أزمة وتداعيات فيروس «كورونا»، إضافة إلى الأخبار الأخيرة عن توجه ودراسة السلطات الإماراتية لإعادة فتح النشاط الاقتصادي تدريجياً في البلاد. كما كان لتعافي أسعار النفط في اليومين الماضيين الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 3.94 % مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.82%، و«ديار 21.1 %»، و«أرابتك 0.88%»، و«الإتحاد العقارية 11.59 %»، و«إعمار للتطوير» 8.59%، و«إعمار مولز 8.18%»، وزاد قطاع الاستثمار نحو 1% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المال 1.36%»، فيما انخفض «شعاع كابيتال 1.71 %».

وارتفع قطاع النقل 5.4 % نتيجة ارتفاع «العربية للطيران 4.9%»، و«أرامكس 6.02 %»، و«الخليج للملاحة 3%»، بينما تراجع قطاع البنوك 0.24 % مع تراجع «دبي الإسلامي 0.88%»، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني 0.62%».

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بنحو 176.67 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 170.7 مليون درهم، ثم «الإتحاد العقارية» جاذباً 157.5 مليون درهم. وحقق «ديار» أكبر ارتفاع بنسبة 21.1 %، تلاه «دي إكس بي» 18.18 %، ثم «غلفا للمياه»، 15 %، فيما كانت «أمانات» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.03 % تلاه «دبي للمرطبات» 5 % ثم «أمان» 3.2 %.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 91.6 مليون درهم، منها 11.18 مليوناً للخليجيين، و80.4 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 91.6 مليون درهم، موزعة بواقع 1.1 مليون للعرب، و90.5 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.39% مع ارتفاع «أبوظبي الأول 0.54 %»، و«أبوظبي التجاري 2.55%»، فيما تراجع أبوظبي الإسلامي 2.91 %»، وزاد قطاع الاتصالات 5.86 % مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 6.18 % بعد ارتفاع «الدار 6.76 %» فيما نزل «رأس الخيمة العقارية 0.86 %». ونما قطاع الطاقة 6.36% بفعل ارتفاع «دانة غاز 14.8%»، وذلك مع استقرار «ادنوك» وانخفاض «طاقة 3.08%»، وصعد قطاع الاستثمار 6.29% مدعوماً بارتفاع «إشراق 4.2%»، و«العالمية القابضة 7.32 %» و«الواحة كابيتال 2.67 %».

وهيمن»أبوظبي الأول«على النشاط 134.17 مليون درهم، تلاه»اتصالات«بتداولات 120 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 108.9 ملايين درهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 46.05%، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض 14.81 %»، ثم «دانة غاز 14.8%»، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.31%، تلاه «الاتحاد للتأمين 9.62%»، ثم «أكسا للتأمين 9.42%». واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 101.5 مليون درهم، منها 4.25 ملايين للعرب، و14.7 مليوناً للخليجيين، و82.5 مليوناً للمواطنين، فيما عمد المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 101.5 مليون درهم.