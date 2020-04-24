دبي مول يفتح أبوابه يوم الثلاثاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن دبي مول في حسابه الرسمي على تويتر أنه سيفتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ونشر دبي مول التغريدة التالية: تظل صحة وسلامة زوارنا وعملائنا هي أهم أولوياتنا. لازلنا في دبي مول نقوم بالاستعدادات اللازمة للترحيب بكم مرة أخرى في 28 ابريل من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى العاشرة مساءً.. في الوقت الحالي، ستظل أبوابنا مغلقة بينما نستكمل هذه الإجراءات لعودتكم الآمنة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قررت السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها.

وبموجب القرار سيتم حظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار

وأوضح القرار أنه بالنسبة لمواقف السيارات في المراكز التجارية والمطاعم، فلن تتوفر خدمة صف السيارات.

كما سيتم إتاحة 25% فقط من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، لذا يرجى مراعاة عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى.

وأكد القرار أنه سيتم مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرط رئيس لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين.

كما سيتم تزويد كل من مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد القرار عدم السماح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عام والأطفال بين 3 سنوات و12 عام.

وبموجب القرار سيتم تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع إلا في حال وجود عيب في المنتج

وشجع القرار على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.