أسكوت العالمية تدعم المجتمعات الإنسانية في معركتها ضد كورونا

تستثمر الشركة العالمية المتخصصة بالشقق الفندقية "أسكوت المحدودة"، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، والمملوكة بالكامل لمجموعة "كابيتالاند"، خبراتها ومواردها في مجال الإقامة، في تقديم ملاذ آمن لضيوفها في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية التي يعيشها العالم مع انتشار وباء كورونا، حيث تعمل على توفير الدعم للمؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات الخيرية في مكافحة كوفيد-19، وذلك من خلال تقديم الشقق الفندقية لإقامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمواطنين العائدين إلى بلادهم، وممن تأثروا بإغلاق الحدود أو الإغلاق الكامل للمدن، والعمالة الوافدة وغيرهم من العالقين بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.

وفي محاولة منها لتقديم الدعم المعنوي للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقت أسكوت حملة "رسالة الأمل" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وهي حملة مقسمة إلى ثلاث مراحل، معززة بشكل كلي الرسالة العالمية للبقاء بأمان في المنزل خلال هذه الأوقات غير المستقرة، مع التطلع إلى أوقات أفضل.

ومن خلال حملة "رسالة الأمل" في دولة الإمارات حيث تمتلك أسكوت فندقين وهما "أسكوت بارك بلايس دبي" و " سيتادينز ميترو سنترال دبي"، نظمت أسكوت، بالتعاون مع شركاؤها، حملة للتبرع بالدم في مارس الماضي للتبرع بـ 67 كيس دم إلى مركز دبي للتبرع بالدم، ما يساعد على ضمان الإمداد الكافي في بنك الدم بالدولة.



وتشمل مبادرات أسكوت العالمية أيضاً:

- في سنغافورة، توفير سكن مجاني لموظفي رعاية المسنين الذين أجبروا على ترك منازلهم من قبل الملاك.

- في الفلبين، ومن أجل دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، تبرعت أسكوت بما يزيد عن 7000 دولار سنغافوري من المستلزمات الطبية التي تشمل 3950 قناعًا جراحيًا و4000 زوج من القفازات و211 طقم من السترات الواقية الشخصية و1500 قبعة استحمام إلى ستة مرافق طبية.

- في إندونيسيا، ستتبرع أسكوت بمواد بقالة بقيمة 1500 دولار سنغافوري وأساسيات يومية لحوالي 50 عائلة محرومة وحوالي 40 طفلاً من دار للأيتام في جاكرتا، لضمان استعدادهم لصوم شهر رمضان مع انتشار الفيروس في المدينة. كما تم تقديم أكثر من 80 وجبة مجانية لسائقي سيارات الأجرة في المدينة، إلى جانب توزيع أكثر من 550 صندوق غداء مجاني للعاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تسع مدن في إندونيسيا.

- في فرنسا، تدعم أسكوت العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث وفرت أكثر من 1500 ليلة مجانية في المدن الرئيسية مثل باريس ومرسيليا. بالإضافة إلى ذلك، سوف يقدم فندق سيتادينز أوسترليتز باريس 50 غرفة بشكل حصري للعاملين في مجال الرعاية الصحية بمستشفى عام على مقربة من مكان الإقامة.

- في الصين، تواصل أسكوت رعايتها للعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث تقدم لهم 630 ليلة مجانية تقديراً لجهودهم الشاقة، وتتوفر المبادرة في 31 فندقاً للإقامة في 19 مدينة من 1 مايو إلى 31 ديسمبر 2020.