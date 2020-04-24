إدراج سندات أبوظبي بــ 7 مليارات دولار الأحد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الآجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولاراً اعتباراً من الأحد المقبل. وقال السوق في تعميم أمس أن السندات من 3 فئات، الأول بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 2.5% تستحق 16 أبريل 2025، والثانية بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 3.125% تستحق 16 أبريل 2030، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875% تستحق 16 أبريل 2050.

وأعلنت إمارة أبوظبي أخيراً نجاحها بطرح سندات سيادية متعدّدة الشرائح 8 أبريل 2020، عكست الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، إذ يعد الطرح جزءًا من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوّعة في ظل المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي.

وتجاوز سجل الطلبات نحو 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، ليشكّل رقمًا قياسيًا لأبوظبي. وتصنف السندات عند (AA) من قبل مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وستدرج في بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية.