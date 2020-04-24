«شعاع» تقدّم مشورة مجانية للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، عن تقديم المشورة المالية الخالية من الرسوم، ومنح قروض معفاة من الفوائد، للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والعاملة في القطاع التكنولوجي، والمتأثرة من تداعيات «كورونا».

وذكرت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن تلك المبادرات، تأتي إيماناً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني والمجتمع، وفي مسعى منها لرد الجميل للمجتمع، وتأكيداً على التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاع التكنولوجي في الإمارات.

و«شعاع كابيتال»، المدرجة في سوق دبي المالي، هي منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها، إلى قرابة 14 مليار دولار.