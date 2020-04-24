%60 من السيولة التحفيزية استخدمتها البنوك

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك استخدمت 30 مليار درهم من تسهيلات سيولة خطة الدعم الاقتصادي، البالغ قيمتها 50 مليار درهم، كاشفاً عن تضاعف نسبة استخدام البنوك للتمويل الممنوح لها خلال أسبوع واحد، لتصل حتى 60% من التسهيلات.

وشدد في بيان، أمس، على وجود تعاون ملحوظ من البنوك وشركات التمويل، للالتزام بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات تفشي وباء (كوفيد 19).

وأشار «البيان» إلى أنه حرصاً من المصرف على حماية الأفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، فإنه يواصل توجيه البنوك وشركات التمويل بتطبيق الأنظمة والإرشادات التفصيلية، التي يصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي، للتأكد من مشاركتها الفعّالة واستخدامها للتمويل بشكل كامل، واتخاذها خطوات سريعة، ليعود بالنفع على العملاء المتضررين.