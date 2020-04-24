رمضان في دبي: مبادرات عطاء وتجربة تسوّق مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أعربت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تقديرها لجهود قطاع تجارة التجزئة في حماية المجتمع وخدمة العملاء في منازلهم من خلال الطلبات عبر الإنترنت والتوصيل المجاني وإطلاق مبادرات تجسد معاني وقيم الشهر الكريم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي للمؤسسة: ندرك أن شهر رمضان سيكون مختلفاً هذا العام، حيث يبحث أبناء المجتمع عن طرق جديدة لقضاء المزيد من الأوقات مع أحبائهم في ظل قوانين التباعد الاجتماعي والتزام المنازل. لكن هذا لا يعني أن روح العطاء والتكاتف ستغيب هذا العام خلال الشهر الفضيل، فنحن نشهد الآن أعلى مستويات التماسك والوحدة بين أفراد المجتمع من خلال إطلاق الكثير من المبادرات المميزة خلال الأسابيع الماضية، حيث فتحت هذه الأزمة الكثير من الأبواب والفرص لفعل الخير وتقديم العون للآخرين، وأكدت أهمية مساهمة المؤسسات وأفراد المجتمع في دعم جهود الإمارات في محاربة وباء (كوفيد 19).

فقد تم إطلاق (Manasah.com) وهي منصة جديدة عبر الإنترنت لدعم الحرفيين المحليين والشركات الصغيرة في الإمارات تقدم سوقاً رقمياً للحصول على الملابس والمأكولات والمشغولات الحرفية والمجوهرات المصنوعة يدوياً. وساهم في إطلاق المنصة موانئ دبي العالمية ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتعاونت دبي العطاء مع موقع «نمشي» للأزياء لإطلاق قميص حصري يعبّر عن روح الشهر الفضيل، وسيتم تخصيص كافة العائدات لمساعدة الأطفال المتأثرين بالأزمة في تعليمهم.

مبادرتين

من جانبها، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتوزيع مواد غذائية وسلل رمضانية وأجهزة كهربائية للأسر المتعففة، بينما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرتين، تتضمن الأولى تقديم بطاقات نول مشحونة بقيمة 500 درهم لكبار السن من المواطنين الإماراتيين لاستخدامها في التنقّل والحصول على المواد التموينية، فيما تشهد المبادرة الثانية تقديم وجبات صحية مجانية يومياً خلال الشهر الكريم للمستشفيات والعاملين في قطاع الرعاية في مستشفى لطيفة ومستشفى راشد.

ويشهد هذا العام تواجد الكثير من المحال التجارية عبر الإنترنت، حيث تقوم العديد من العلامات التجارية بالتفاعل مع عملائها عبر الإنترنت حفاظاً على سلامتهم وتماشياً مع روح العطاء خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر. ويمكن للمتسوّقين الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة عبر العديد من المواقع الإلكترونية مثل «نون دوت كوم»، وموقع «نمشي».

عروض

ويقدّم متجر «دبنهامز» العديد من العروض الترويجية، ومنها عرض «اشتري قطعة واحصل على الثانية مجاناً» وتوفير مجموعة مختارة من المنتجات بأسعار خاصة، فيما يقدّم «آيكيا» تخفيضاً بنسبة 25 % على منتجات مختارة، ليمنح الفرصة لعملائه لتجديد منازلهم خلال هذه الفترة التي تستلزم البقاء لفترات أطول داخل المنازل. ويقدّم كارفور عدداً من العروض على الأجهزة الكهربائية المنزلية ومستلزمات المطبخ والكهربائيات والملابس والأغذية ومستلزمات المكاتب وغرف النوم، ويتم إضافة العروض اليومية كنقاط على تطبيق «شير»، كما يضم إضافة 20 % كنقاط إضافية أيام الثلاثاء.

من جهة أخرى، تشهد حملة «10 ملايين وجبة» استجابة كبيرة من قبل فاعلي الخير والمحسنين في مشهد يعبر عن مدى التفاعل الواسع مع هذه الحملة التي وجّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومن بين المبادرات المجتمعية هذا العام، مبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19» والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي أولى الجهات التي ساهمت بدعم هذه المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم، ويهدف هذا الصندوق إلى الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار فيروس «كورونا».