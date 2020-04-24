«ماجد الفطيم» تبحث توسيع خدمة التسوّق الإلكتروني

المصدر: دبي - بشار باغ

تبحث مجموعة «ماجد الفطيم»، توفير خدمة التسوق الإلكتروني للمنتجات الفاخرة والأزياء في مختلف المراكز التجارية التابعة لها في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك على غرار منصة التسوق عبر الإنترنت لـ «مول الإمارات»، وذلك بحسب فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان) بمراكز التسوق، لدى «ماجد الفطيم العقارية».

وقال شرف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إننا نسعى في «ماجد الفطيم»، إلى تقديم تجارب متنوعة للمتسوقين، من خلال المبادرات الخلاقة كخدمة «آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت»، التي تعد دليلاً على قوة شراكاتنا مع العلامات التجارية، وحرصنا على تقديم الأفضل لزبائننا.

وأوضح أن «مول الإمارات»، أطلق مؤخراً منصة إلكترونية جديدة، تتيح للعملاء الذين ينتظرون تشكيلات ربيع وصيف 2020، مواصلة التسوق، واختيار أحدث تصاميم علامات الأزياء والجمال الفاخرة المتوفرة في مركز التسوق، وبلغ عدد العلامات المشاركة في هذه المبادرة حتى الآن، 22 علامة، وسيتم عرض أكثر من 2000 منتج، وستتم خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة علامات تجارية أخرى.

تسوق افتراضي مميز

وتوفّر خدمة «آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت»، لسكان دبي، تجربة تسوق مريحة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكاتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق، فبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة، واختيار القطع التي تناسبهم، وإدخال بياناتهم الخاصة، سيقوم فريق المبيعات من العلامة التجارية، بالتواصل مع العميل، لتأكيد الطلب، وتوفير وسيلة الدفع عبر الإنترنت، من خلال إرسال رابط إلكتروني إلى العميل.

وحول آليات توصيل المنتجات للعملاء، قال شرف: بعد إتمام عملية الدفع عبر الرابط الإلكتروني، سيقوم فريق خدمة العملاء لدى مول الإمارات، بإجراء عملية التوصيل إلى منازل العملاء مباشرة، وستتوفر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي فقط، وسيتم توصيل كافة الطلبيات مجاناً، ومن دون أي تلامس، للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.

تجارب متنوعة

وفي ما يتعلق بالخصومات والعروضات الحصرية المتوفّرة على المنصة، أوضح شرف: «نسعى دائماً في «ماجد الفطيم»، إلى تقديم تجارب متنوعة للمتسوقين، من خلال المبادرات الخلاقة، كالمنصة الإلكترونية التي تتيح للعلامات التجارية، عرض منتجاتها. وتقوم المنصة الإلكترونية بتوفير الحرية التامة للعلامات التجارية الراغبة بتقديم الخصومات والعروض الخاصة».

وحول آليات دعم المستأجرين في مراكز التسوق، قال شرف: «في كل بلد نعمل فيه، نحن ملتزمون بالتعاون ودعم الموردين والمستأجرين وشركاء التجزئة والسلطات الحكومية، كي نتمكن من معالجة هذا الوضع، ولأننا ندرك مدى صعوبة هذه الأوقات على شركائنا من المستأجرين، نعمل معهم على التخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن هذا الإغلاق المؤقت لمنشآتنا، وكي ندعمهم بكفاءة في هذه الأوقات، قمنا مؤقتاً بإيقاف تحصيل دفعات المستأجرين في هذه الفترة، خلال الإغلاق المؤقّت المراكز.

مصلحة العملاء أولاً

وأضاف: بعد إقرار إعادة فتح مراكز التسوّق، ستتم دراسة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها مصلحة العملاء والمستأجرين، على حدّ سواء، من أجل توفير بيئة آمنة للجميع، وتجربة تسوّق مميّزة.

وأضاف: مع الدعم الكبير الذي تقدمه «ماجد الفطيم»، ستنقل عدة علامات تجارية في «مول الإمارات»، مجموعاتها المتنوعة والمميزة، وتعرضها عبر الإنترنت أمام المتسوقين، للتعرف إليها من خلال تجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكاتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق، وبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة، واختيار القطع التي تناسبهم، سيتم توصيلها إلى منازلهم مباشرة، وتتوفر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي، وسيتم توصيل كافة الطلبيات مجاناً، ومن دون أي تلامس، للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.

تابع: بوجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، ستكون لدى المتسوقين الكثير من الخيارات التي يمكنهم الحصول عليها عبر الإنترنت. وسيوفر الكاتالوج الرقمي، العديد من أساليب الأزياء وفئاتها من أحدث تشكيلات أزياء ربيع وصيف 2020.