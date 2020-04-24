«اقتصادية عجمان» تُنفّذ 14 ألف زيارة تفتيش بالربع الأول

المصدر: عجمان - البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 14 ألف حملة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري على مختلف المناطق في الإمارة، وشارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثّل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، في الحملة التفتيشية المكثّفة والمتواصلة على منافذ البيع والأسواق، والتي تهدف إلى التأكد من تقيّد والتزام المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة مؤخّراً والسياسات المنظّمة لممارسة الأعمال، وتطبيقها كذلك كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشّي فيروس «كورونا» المستجد، ولضمان حماية وسلامة المجتمع.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: إن مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة، فالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لجائحة «كورونا» تتطلب تعاون الجميع، وهو أيضاً اختبار لقياس الشراكة الفعّالة بين القطاع العام والخاص لتحقيق مصلحة المجتمع، وبما يكفل حقوق جميع الأطراف وعلى رأسهم المستثمرون والمستهلكون، مشدداً على أهمية المحافظة على صحّة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الحكومة والقيادة الرشيدة تعي تداعيات الأزمة على أصحاب المنشآت والمشاريع، وفي الوقت الذي تسعى فيه لمنع تفشّي الوباء قُمنا بإطلاق حزمة من المحفزات منها تأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت، وإيقاف احتساب غرامات التأخير، ونحن بصدد إطلاق محفزات إضافية لضمان استمرارية ودعم قطاع الأعمال.

وتابع: رغم كل التحديات تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو الريادة والتنافسية، وخير برهان على ذلك تبوّؤ الدولة المركز الأول عربياً لعام 2020 وللعام الثامن على التوالي وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ما يعكس الموقع المتقدّم الذي تتمتع به الإمارات على خارطة الاقتصاد دولياً.

من جانبه، قال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن مبادرة رئيس الدائرة وانضمامه للحملة التفتيشية بمثابة تأكيد لمدى الحرص والاطمئنان على الوضع وبث الروح الإيجابية والوقوف على سير الإجراءات الرقابية.

وذكر تقرير الربع الأول لعام 2020 أن نسبة الزيارات لقطاع الخدمات العامة بلغت 53 % من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها، وبلغت نسبة التزام القطاع 66 %، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 34 %، وبنسبة التزام 64 %، وقطاع المقاولات 8 % بنسبة التزام 65 %. وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمخالفين منها تحرير 503 مخالفات.