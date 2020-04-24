«ياس مول» يطلق خدمة «نتسوق لأجلكم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «ياس مول» عن إطلاق خدمته الجديدة «نتسوق لأجلكم» والتي تتيح لسكان أبوظبي طريقة تسوّق عن بعد في غاية الراحة والسهولة عبر منصة «أكياسي»، تستكملها خدمة توصيل مجانية إلى باب المنزل، ويوفر هذا الحل المبتكر تجربة تسوّق افتراضية لجميع السلع الأساسية في متاجر «كارفور» والصيدليات، والتي سيتم تطويرها لاحقاً لتشمل جميع عروض البيع بالتجزئة من «ياس مول» عندما يعيد فتح أبوابه لاستقبال المتسوقين.

وللاستفادة من خدمة «نتسوّق لأجلكم»، يتعيّن على المتسوّقين مشاركة صور السلع التي يريدون شراءها عبر تطبيق «واتساب»، ويتركون الباقي لمنصة «أكياسي» التي تتولى عملية شراء وتوصيل هذه السلع، ويتم تعقيم جميع السلع التي يتم شراؤها من خلال خدمة «نتسوّق لأجلكم».