«أسواق» مستعدة لإعادة فتح مراكزها التجارية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت شركة «أسواق»، أن جميع مراكزها التجارية التي يبلغ عدها 11 مركزاً في دبي، جاهزة بنسبة 100 % لإعادة فتح أبوابها، حال صدور القرار الحكومي الذي ينص على معاودة فتح مراكز التسوق.

وأشارت الشركة، رداً على سؤال لـ «البيان الاقتصادي»، إلى أن مراكزها ملتزمة تماماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة رسمياً عن الجهات الحكومية المعنية، والخاصة بآليات عودة ممارسة الأعمال في حال صدور القرار. وتحرص شركة «أسواق» على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، وطبقت خلال الفترة الماضية إجراءات وقائية عدة، لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء في جميع فروع سوبر ماركت «أسواق».