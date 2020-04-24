تدشين منصة سوق إلكترونية عبر «كارفور»

المصدر: دبي - البيان

دشنت «ماجد الفطيم» رسمياً منصة سوق إلكترونية عبر موقع «كارفور» carrefouruae.com، تتيح من خلالها الشركة للجهات المستأجرة في مراكز التسوق التابعة لها والشركات في الإمارات الاستمتاع بتجربة تجارة إلكترونية مبتكرة تمكّنهم من تلبية احتياجات عملائهم.

تمت تجربة المنصة بنجاح على مدار الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع عدد من شركات التوريد، وهي متوفرة حالياً عبر تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني لـ «كارفور» والذي يستقطب ملايين الزائرين شهرياً، ما يجعل المتجر واحداً من أكثر منصات التجارة الإلكترونية زيارة في الإمارات. وانضمت إلى المنصة فعلياً مجموعة كبيرة من المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لـ «ماجد الفطيم»، بما في ذلك متاجر «بوردرز» و«لاش».

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»: تنطوي بيئة الأعمال الجديدة التي نشهدها اليوم على تحديات استثنائية للجميع، ما يتطلب منا إيجاد حلول مبتكرة يستفيد منها شركاؤنا، والمجتمعات التي نعمل بها وأفراد المجتمع بشكل عام. ونحن في ماجد الفطيم نبذل قصارى الجهد من أجل توفير الدعم لاحتياجات الأطراف المعنية في ظل التطورات الراهنة، ونعمل في الوقت نفسه على تقديم مبادرات من شأنها تحفيز الاقتصاد، وتعزز جاهزيتنا للمستقبل.

وأضاف: في إطار استعداداتنا لمستقبل قطاع التجزئة، فإننا حريصون على تسريع جهود التحول الرقمي، بما يضمن تطبيق نموذج متكامل رقمياً نوفر من خلاله حلولاً مبتكرة تركّز على تلبية متطلبات العميل.