الناقلات الوطنية تسيير رحلات إضافية الأسبوع المقبل

المصدر: دبي – رامي سميح

أعلنت الناقلتان الوطنيتان «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» تشغيل وتسيير رحلات إضافية وخاصة إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقالت «طيران الإمارات»، إنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى 8 وجهات جديدة في الأسبوع المقبل تضم: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرغ (25 أبريل)، لاغوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس (30 أبريل).

ونوهت طيران الإمارات إلى أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم، وسيسمح فقط لمواطني دولة الوجهة واولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها. كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

من جانبها، أكدت «الاتحاد للطيران»، تشغيل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي إلى 14 وجهة مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية تشمل أمستردام وبروكسل وبرشلونة وشيكاغو وفرانكفورت وجاكارتا وكوالالمبور، ولندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وزيوريخ، مشيرة إلى أن الرحلات سيتم تسييرها اعتباراً من 24 ابريل الجاري وحتى 15 مايو القادم.

وأوضحت «الاتحاد» أن هذه الرحلات تمنح المقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات فرصة العودة إلى أوطانهم، وتسمح للشركة بنقل بضائع حيوية مثل المنتجات الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي، مشيرة إلى انه يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.