«مايم كاست» تحذّر من الاحتيال في خدمات البث

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة مايم كاست المختصة بالأمن السيبراني إن نتفليكس كان الهدف الأكثر جذباً للمجرمين السيبرانيين، حيث قاموا بتطوير أكثر من 700 نطاق مشبوه تنتحل شخصية شركة البث التلفزيوني خلال أقل من أسبوع واحد. ونظرًا لأن ديزني+ اكتسبت مؤخرًا شعبية واسعة، فقد لاحظت مايم كاست كذلك نمواً ملموساً في أعداد المواقع الإلكترونية التي تحاكي تلك الخدمة الجديدة.

وقال كارل ويرن، مدير شؤون الجريمة الإلكترونية لدى مايم كاست: في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد يسعى الكثيرون إلى ملء ما لديهم من وقت وفراغ بالاستعانة بخدمات البث، والتي ترافقها بعض المخاطر الأمنية. والمجرمون السيبرانيون يتطلعون إلى استغلال هذا الارتفاع في نسبة مشاهدة التلفزيون، ورأينا ارتفاعاً هائلاً في النطاقات المشبوهة التي تنتحل هوية خدمات البث العملاقة لغايات خبيثة. تعمل هذه المواقع الاحتيالية المزيفة على إغراء الناس من خلال عرض تقديم اشتراكات مجانية وبالتالي سرقة بياناتهم القيّمة.