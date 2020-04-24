إماراتي مديراً لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز» بالدولة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، عن تعيين المواطن الإماراتي أحمد الخلافي مديراً عاماً للشركة في الإمارات، وسيتولى منصبه مباشرة في مكاتب هيوليت باكارد إنتربرايز في أبوظبي ودبي.

وستواصل هيوليت باكارد إنتربرايز تحت إشرافه أعمالها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ عمليات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن ريادة الاستجابة لمرض (كوفيد 19) على الصعيد المحلي.

ويعد الخلافي واحداً من كبار الإداريين مع خبرة تزيد على 14 عاماً في قطاع التكنولوجيا في الإمارات، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة في مركز الوثائق الإلكتروني، وكان مسؤولاً في بريد الإمارات عن استراتيجية مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية، كما أسهم قبل ذلك في إطلاق شركة (دو)، حيث تولى مسؤولية مبيعات المؤسسات الحكومية، وأشرف على تصميم المنتجات والخدمات والحلول الجديدة للحوسبة السحابية الخاصة.