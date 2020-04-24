برامج ضارة تستهدف «الفيديو كونفرانس»

المصدر: دبي- البيان

قالت شركة برووف بوينت، إن هناك زيادة في الهجمات التي تتم من خلال «الفيديو كونفرانس»، الاجتماعات عن بعد عبر الفيديو، والتي تتمحور حول الشركة، سعياً إلى سرقة بيانات الاعتماد، وتوزيع البرامج الضارة. وتستفيد هذه البرامج الخادعة من تحول القوى العاملة العالمية، إلى العمل عن بعد، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على خدمات مؤتمرات الفيديو، خلال جائحة فيروس كوفيد 19.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى برووف بوينت في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لا يستخدم المخربون زوم ووبيكس فقط، كإغراء لتثبيت البرامج الضارة، ولكنهم يستخدمونها في التصيد لسرقة بيانات الاعتماد، لا سيما لسرقة بيانات اعتماد زوم ووبيكس».