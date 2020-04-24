شراء انتقائي يمنح الأسهم 26 مليار درهم في جلستين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي أمس، ورفعت مكاسبها السوقية إلى 26 مليار درهم وسط شراء انتقائي لاقتناص الفرص على الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والعقار والاتصالات مع تحسّن نسبي لشهية المستثمرين بعد إعلانات نتائج فصلية إيجابية واستقرار أداء البورصات العالمية وأسواق النفط.

وارتفع سوق دبي 1.54% إلى 1891.06 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.9% إلى 4062.99 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاتصالات والاستثمار والطاقة.

وتحسنت السيولة نسبياً مع تجاوزها نصف مليار بـ552.4 مليون درهم بواقع 318 مليوناً في دبي و234.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 580.49 مليون سهم منها 485.67 مليوناً بدبي و94.8 مليوناً بأبوظبي من خلال 9111 صفقة.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود "العقار" 2.56% بارتفاع «إعمار للتطوير» 6.44% و«إعمار مولز» 6.25% و«داماك» 3.07% و«إعمار» 1.24% و«الاتحاد العقارية» 0.98%، وزاد "البنوك" 0.96% بدعم «دبي الإسلامي» 1.21% و«الإمارات دبي الوطني» 1%.ونما "الاستثمار" 1.12% مع ارتفاع «دبي المالي» 1.98% و«دبي للاستثمار» 0.9% و«شعاع» 0.88%، وارتفع "النقل" 2.85% بمكاسب «أرامكس» 3.68% و«الخليج للملاحة» 3.64% و«العربية للطيران» 1.91%.

وتصدر «إعمار مولز» النشاط بـ64.6 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» 35.2 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 30.68 مليوناً. وحقق «دي إكس بي» أكبر ارتفاع 13.04%، فيما تصدر «مصرف السلام البحرين» الانخفاض 4.62%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع "البنوك" 2.43% بدعم «أبوظبي الأول» 2.75% و«أبوظبي التجاري» 4.49%. وصعد "الاتصالات" 0.53% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.ونما "العقار" 5.09% بارتفاع «الدار» 5.33% و«رأس الخيمة العقارية» 2.06%، ونما "الاستثمار" 1.77% بدعم «إشراق» 3.77%، وارتفع "الطاقة" 3.1% بصعود «دانة غاز» 6.49%.

وتزعم «أدنوك للتوزيع» النشاط بـ58.9 مليون درهم، ثم «الدار» 36.5 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» 34.5 مليوناً. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 13.85%، وكان «أبوظبي للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.18%.

حقوق

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ممارسة حقوقهم، منها الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية، والحصول على توزيعات الأرباح، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، والحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.

إفصاحات

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «بلدكو» و«ميثاق للتأمين التكافلي» على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

* أقرت الجمعية العمومية لشركة «دار التمويل» توزيع أرباح نقدية 1.91% بإجمالي 5.77 ملايين درهم عن 2019.

* أعلنت «إشراق للاستثمار» شراء 500 ألف سهم من أسهمها في جلسة أمس، بسعر 0.248 درهم، من خلال «شعاع للأوراق المالية»، ليتبقى 209.7 ملايين درهم بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية.

* يجتمع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» يوم 30 أبريل الجاري إلكترونياً للنظر في نتائج الربع الأول.

* يجتمع مجلس إدارة «يونيكاي للأغذية» يوم 26 أبريل الجاري إلكترونيا لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.