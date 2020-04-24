«دانة غاز» تتعهد بسداد صكوك في أكتوبر

المصدر: دبي - رويترز

تعتزم شركة «دانة غاز» استخدام عائدات أصولها المصرية التي تحاول بيعها في سداد صكوك تُستحق في أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي أمس: «في حال إتمام بيع أصولنا في مصر، فسوف تستخدم عائدات البيع لسداد صكوك الشركة وذلك حسب اتفاقية الصكوك».

وكان مصدران مقرّبان من المحادثات قد قالا لـ«رويترز»، إن الشركة أجّلت القرار بشأن ما إذا كانت ستبيع أصولها المصرية بسبب جائحة الفيروس التاجي «كورونا». وأفادت الشركة بأنها أعادت شراء صكوك بنحو 17.8 مليون دولار وأن الصكوك المستحقة ستبلغ 397 مليوناً تقريباً. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أنه يجري تداول الصكوك بما يتراوح بين 80 و85 سنتاً. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق عندما اتصلت بها «رويترز».

وقال أحد حاملي السندات مشترطاً عدم نشر هويته: «أعتقد أن الشركة ترسل إشارة لحاملي صكوكها على أن جولة ثالثة من إعادة الهيكلة قادمة». فيما قال مستثمر آخر في «دانة غاز»، إن السوق يضع في الحسبان أن الشركة سوف تستخدم بعض أموالها السائلة لسداد بعض صكوكها المستحقة وإعادة تمويل الباقي.