1.42 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 1.42 مليار درهم، حيث تم تسجيل 449 مبايعة بقيمة 860.69 مليوناً، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 206.7 ملايين و415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 653.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 19 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 503.19 ملايين درهم منها 37 رهن أراضٍ بقيمة 465.95 مليوناً و30 رهن فلل وشقق بقيمة 37.25 مليوناً، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 186 مليوناً ورهن بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 60 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 53.13 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليوناً ورهن بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 13 مليوناً.