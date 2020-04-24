تدريب رقمي للمتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، التابعة لها والمتخصصة بدعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال، برنامجاً تدريبياً رقمياً متخصصاً للمتأهلين الـ 50 للمرحلة الثانية من الدورة الخامسة لمسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، وهو أول برنامج من نوعه يكون رقمياً بالكامل.

ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع تستمر حتى 30 يونيو، حيث تم استبدال البرنامج الأولي للمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة والذي كان عبارة عن يومي تدريب، بتدريب متنوع لعدد أكبر من المشاركين بالمسابقة لإتاحة المجال لهم للاستفادة من التدريب المتخصص خصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية، ومساعدتهم على تخطي تحديات المرحلة الحالية. وسيتم تنظيم أكثر من 100 ورشة تدريبية إلكترونية فردية وجماعية على امتداد البرنامج التدريبي للمسابقة.

وأطلقت دبي للمشاريع الناشئة على هامش البرنامج التدريبي دليلاً إرشادياً حول كيفية عرض أفكار الأعمال بطريقة مهنية صحيحة، حيث قامت غرفة دبي بإعداد هذا الدليل بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتلائمة مع بيئة الأعمال في الإمارة. ويمكن للمشاركين بالمسابقة وغيرهم من رواد الأعمال الاستفادة من الدليل لتحقيق نتائج إيجابية مشجعة لدى عرض أفكارهم على مستثمرين أو هيئات تحكيمية متخصصة.

ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من النشاطات ومنها الاستفادة من دليل عرض أفكار الأعمال الذي طورته الغرفة، وتنظيم جلسات جماعية لعرض الأفكار، والمشاركة بسلسلة من الورش التدريبية الإلكترونية والاجتماعات المرئية مع الفائزين والمشاركين السابقين في مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية. ويشمل البرنامج كذلك 4 أسابيع من التدريب والعمل المتخصص لكل مشارك مع مدربين وموجهين لتحسين نماذج أعمالهم، بالإضافة إلى لعب المشاركين دور أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة محاكاة فيما بينهم.

وأشارت ناتاليا تشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه يعتبر نموذجاً تدريبياً مبتكراً يراعي متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية المليئة بالتحديات، مؤكدة أن الذين تم اختيارهم للمرحلة الثانية من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية تم اختيارهم بعناية فائقة وسيتم تدريبهم جيداً لتأسيس أعمال ناجحة. وإطلاق الدليل الإرشادي يعد مبادرة جديدة وضعت فيها دبي للمشاريع الناشئة كل خبراتها لإعداده ليكون في نهاية الأمر أداة تدريبية وتثقيفية لرواد الأعمال.

1600 مشارك

وشهدت مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية في دوراتها الأربع الماضية مشاركة أكثر 1600 مشارك، ما يعكس عالمية المسابقة وريادتها في استقطاب مشاركات الشركات العالمية الناشئة، مع نمو بارز في عدد المشاركات العالمية.