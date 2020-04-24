«موانئ أبوظبي» تطلق حزمة محفزات ومبادرات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت موانئ أبوظبي عن حزمة مبادرات لتخفيف أعباء المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لها وتمكينهم من مواجهة التحديات الحالية وذلك في إطار حرصها على التخفيف من حدة تأثيرات الوضع الراهن على الشركات والمتعاملين.

وتتضمن المبادرة عدداً من التسهيلات المخصصة للمتعاملين الحاليين، مثل تأجيل تاريخ استحقاق الإيجار لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني من العام، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، ورسوم خدمة «توثيق».

إلغاء الرسوم

كما تضمنت حزمة التسهيلات مجموعة من الإجراءات للمستثمرين الجدد مثل إلغاء رسوم طلبات التسجيل الجديدة، وتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 25% للسنة الأولى، بالإضافة إلى توفير خدمات «توثيق»، وتسجيل عقود المساطحة، المعفية من الرسوم مجاناً إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من جهود موانئ أبوظبي للتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وتمكين المستثمرين والشركات من تخطي تحديات التشغيل تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على حماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية.

مبادرات سابقة

ويأتي إطلاق حزمة التسهيلات الجديدة استكمالاً لعدد من المبادرات السابقة لموانئ أبوظبي، حيث قامت مدينة خليفة الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي بتخفيض رسوم التأجير بنسبة 25% للعملاء الجدد تماشياً مع مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي التي ضمت مجموعة من الحوافز والتسهيلات منها إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى آخر العام، ودعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، وضخ 3 مليارات درهم لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم للشركات الناشئة، وتشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، وإسقاط العقوبات التجارية والصناعية.