موانئ أبوظبي تتعاون مع «الاقتصاد» لتعزيز التنمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الاقتصاد وموانئ أبوظبي عن تعاونهما لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات من خلال التبادل المعرفي ودعم المبادرات وتشجيع الاستثمار محلياً وعالمياً.

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات والدول الشريكة من خلال التعاون وتقديم الدعم للبعثات التجارية في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع التجارة والتصدير عن طريق تنظيم منتديات وورش عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية تجمع بين قطاعات الأعمال المختلفة والشركات المصدرة في الدولة وخارجها.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إن التعاون يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع الصادرات الوطنية وتسهيل دخول صادرات الدولة إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات داخل الدولة وخارجها. وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: نحرص على التعاون والتنسيق مع شركائنا القائمين على تطوير القطاع الاقتصادي بالإمارات والمساهمة في حفز النشاط التجاري من خلال تمكين المصدرين والعمل مع الشركاء الوطنيين لإرساء سبل التبادل المعرفي في القطاع، تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.