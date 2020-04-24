«عزيزي» تبيع 95 % من وحدات «أورا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، بيع ما يقرب من 95% من الوحدات السكنية في «أورا»، أحد المشاريع السكنية المتاحة للتملك الحر في داون تاون جبل علي، حيث اشتملت قاعدة بيانات المشترين في هذا المشروع على أكثر من 44 جنسية مختلفة.

ويتوقع تسليم المشروع المكون من 479 وحدة، تضم 349 استوديو، و87 شقة من غرفة واحدة، و43 شقة من غرفتين، في الربع الثاني من العام الجاري 2020، ما يبرز التزام الشركة وحرصها على التسليم لعملائها في الوقت المحدد.

ويقع المشروع في قلب المنطقة الحرة بجبل علي، مركز الأعمال المتكامل، وأكبر منطقة حرة شاملة في العالم، وأكبر ميناء في الشرق الأوسط.

ويمتاز «أورا» بوجود مجموعة شاملة من المرافق، بما في ذلك حمامان للسباحة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وناد صحي مع غرف للساونا، ومساحات مفتوحة واسعة ومناطق ترفيهية، وخدمة الكونسيرج، إضافة إلى مواقف مغطاة للسيارات، وأكثر من 9,000 قدم مربعة من المساحات لمحال التجزئة في طابق البوديوم.