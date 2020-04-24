ارتفاع صادرات المعادن في تجارة أبوظبي الخارجية بنسبة 19%

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت صادرات المعادن في تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال شهر يناير الماضي إلى 3 مليارات و42 مليون درهم، مقابل مليارين و561 مليوناً خلال يناير 2019 بزيادة مقدارها 481 مليوناً وبنسبة نمو 19%.

وكشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء عن أن الارتفاع الملحوظ في صادرات الإمارة من المعادن لشهر يناير الماضي أدى إلى زيادة حصتها لتستحوذ على 55.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارة البالغ 5 مليارات و487 مليون درهم، مقابل حصة 46.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية لشهر يناير 2019 البالغ حجمها 5 مليارات و467 مليوناً.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الزيادة الأكبر في صادرات المعادن لشهر يناير 2020 جاءت من اللدائن ومصنوعاتها حيث ارتفعت من مليار و29 مليون درهم بنهاية يناير 2019 إلى مليار و465 مليوناً بنهاية يناير 2020 بزيادة مقدارها 436 مليوناً وبنسبة نمو 42%، كما ارتفعت صادرات النحاس من 327 مليون درهم إلى 360 مليوناً وارتفعت صادرات المصنوعات الحديد والفولاذ من 530 مليون درهم إلى 664 مليوناً بنهاية يناير 2020 بينما تراجعت صادرات مصنوعات الألومنيوم إلى 553 مليون درهم بدلاً من 678 مليوناً بنهاية يناير 2019. وارتفع حجم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بنهاية يناير إلى 19.2 مليار درهم.