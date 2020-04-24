«فلاي دبي» تشكر العاملين بفيديو جديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «فلاي دبي»، أمس، فيديو شكر للعاملين في الخط الأمامي وللمسافرين على شبكتها، ولسكان دولة الإمارات، للدور الذي يقومون به خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.يشتمل الفيديو على محتوى أنشأه موظفو «فلاي دبي» من مختلف دوائر الشركة، بما في ذلك الطيارون وأطقم الضيافة على الطائرة، والمهندسون، وكذلك أعضاء فريق خدمة العملاء. وتصور القصص في الفيديو، كيف شهدت حياة أولئك الذين يظهرون في الفيديو، تغير حياتهم، وكيف يتطلعون إلى الأمام، ويترقبون الوقت الذي «نعود فيه معاً لتكونوا أنتم وجهتنا المفضلة».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: نهدي هذا الفيديو لعمال الخطوط الأمامية، أولئك الذين ساهموا بالكثير، وكل شخص شهدت حياته تغييراً في هذا الوقت. الفيديو مستوحى من شعبنا، وامتنانهم الحقيقي للمساهمة الكبيرة التي يقدمها الجميع.