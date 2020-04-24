«العربية للطيران أبوظبي» جاهزة للإقلاع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، أمس، عن حصولها على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، وبهذا تستكمل الناقلة كافة الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي، لتصبح بذلك خامس ناقلة وطنية في الإمارات.يأتي حصول «العربية للطيران أبوظبي»، على شهادة المشغل الجوي، تأكيداً على امتلاكها كافة المقومات المهنية المطلوبة، ولامتثالها لجميع قوانين السلامة اللازمة لعمليات تشغيل الطائرات، إضافة إلى إثبات قدرتها على تسيير الرحلات الجوية بعد خضوعها لعملية تقييم صارمة من الهيئة العامة للطيران المدني. وستواصل «العربية للطيران أبوظبي»، التنسيق عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني، لتحديد موعد إطلاق عملياتها التشغيلية، تبعاً لتحسن ظروف السوق، ورفع الحظر عن السفر الجوي.

وتمثل «العربية للطيران أبوظبي»، ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لإطلاق شركة طيران اقتصادي كمشروع مشترك مستقل يتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيساً للعمليات. وتهدف الناقلة الجديدة، التي تأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي بالمنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يأتي الإعلان، ليعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل. ودعماً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات، باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة لقطاع الطيران، سنواصل تنويع خيارات السفر التي تتيح لسكان الدولة وزوارها السفر إلى الوجهات المختلفة، واستكشاف العالم بأسره.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: يجسد الإعلان رسالة إيجابية، تعكس القوة التي يتمتع بها قطاع الطيران في الإمارات. نسعى جاهدين في خططنا لاستئناف الطيران من جديد، وبمجرد تحقيق ذلك، ستكون «العربية للطيران أبوظبي» جاهزة لخدمة الراغبين بمزيد من تجارب السفر والاستكشاف من العاصمة.

من جانبه، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: رغم أزمة (كوفيد 19)، نحن على ثقة بقدرة القطاع على اجتياز التحديات الراهنة للعودة بشكل قوي، وإصدار شهادة المشغل الجوي في هذه الفترة، يعكس التزامنا الراسخ وجاهزيتنا العالية لإطلاق عمليات «العربية للطيران أبوظبي»، بمجرد عودة الحركة الجوية والمطارات إلى نشاطهما.