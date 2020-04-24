جميرا أبراج الإمارات يحتفي بـ 20 عاماً من معانقة السحاب

المصدر: دبي - البيان

يحتفي فندق جميرا أبراج الإمارات، أحد المعالم الأيقونية التي تزين أفق دبي، بمرور 20 عاماً على افتتاح أبوابه للجمهور في أبريل 2000. وعلاوة على مكانته كوجهة للأعمال، رسّخ الفندق مكانته أيضاً كمركز للابتكار والترفيه، حيث يوفر مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم الراقية لزواره.وقال ماركوس سوتون، مدير عام جميرا أبراج الإمارات: على امتداد 20 عاماً، مثلت جميرا أبراج الإمارات منارة ساحرة في أفق دبي الخلابة وتصدرت طليعة الابتكار في القطاع الفندقي على مر السنين. ونحن فخورون بفريق عملنا المتفاني والملتزم الذي يسعى باستمرار للتقدم وتوفير جميع احتياجات زوارنا ليقضوا أوقات ممتعة في الفندق. وتتطلع جميرا أبراج الإمارات للاحتفاء قريباً بهذه المناسبة، لكنها تدعو الجميع للحفاظ على سلامتهم والبقاء في المنازل خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث يمضي الجميع أوقاتهم في المنزل برفقة عائلاتهم وأحبائهم.

وتم تصميم البرجين من قبل المصممة هيزل وونغ في عام 2000. ويضم جميرا أبراج الإمارات ناطحة السحاب الأكثر تميزاً في العالم، بفضل تصميمه الذي يربط بين معالم الثقافة والحضارة الإسلامية والابتكار المعاصر، ويضم مثلثين متساويي الأضلاع.

ويتضمن التصميم إطلالة خارجية تعكس واجهة الأبراج ذات الأضلاع الثلاثية والمغطاة بألواح الألمنيوم المرصع بالنحاس والفضة، ما يتيح للمباني أن تعكس ضوء الشمس من زوايا مختلفة على مدار النهار. ويتكون البرجان من برج للمكاتب بارتفاع 350 متراً وبرج الفندق والذي يبلغ ارتفاعه 305 أمتار، وكلاهما متصل بمنصة مركزية - بوليفارد، ويجاورهما متحف المستقبل.

ويتكون برج الفندق من 52 طابقاً ويعد ثالث أكبر مبنى فندقي في العالم. ويوفر الفندق أكثر من 400 غرفة وجناح ضمن 7 فئات، بدءاً من غرف الديلوكس وصولاً إلى الجناح الملكي الممتد على طابقين. وجميرا أبراج الإمارات من أوائل الفنادق في الإمارات التي تقدم غرفة سباحة للعلاج بالطفو في تاليس سبا. وتم تخصيص الطابق 40 (شوبارد) للسيدات فقط ويضم 9 غرف وجناحاً واحداً. وقد راعت جميرا في تصميم هذا الطابق احتياجات سيدات الأعمال ويوفر أعلى درجات الخصوصية.

وتتنوع وسائل الراحة في الغرفة بين حصائر اليوغا ومستحضرات التجميل إلى منتجات الاستحمام الفاخرة. ويتيح الفندق دخولاً مجانياً غير محدود إلى حديقة وايلد وادي المائية. ومن بين فريق العمل هناك 13 موظفاً يعملون بالفندق منذ افتتاحه. ويحتضن الفندق العديد من المطاعم الحائزة على الجوائز. ويستضيف الفندق سباق «دبي القابضة العمودي سكاي رَن»، السباق العمودي الرسمي الوحيد في دبي، وإحدى الفعاليات الخيرية الأكثر شعبية عالمياً. ويشمل السباق الجري لصعود 52 طابقاً تضم 1334 درجة وبطول 265 متراً.

مكتب المستقبل

ويحتضن الفندق «مكتب المستقبل» الذي تم افتتاحه في 23 مايو 2016، ويحمل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول مكتب في العالم تتم طباعته باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويضم مساحات متعددة للمناسبات والاجتماعات والفعاليات، ومنها قاعة غودولفين الكبرى بمساحتها الإجمالية البالغة 785 متراً مربعاً وتضم 16 غرفة للاجتماعات.