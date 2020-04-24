«الاتحاد» تطلق خدمات شحن طارئة إلى أستراليا

أعلنت الاتحاد للشحن، التعاون مع الحكومة الأسترالية لتقديم خدمات شحن جوي طارئة إلى أستراليا. وبموجب الاتفاقية مع هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية، ستشغّل الاتحاد للشحن رحلات شحن خاصة بين أبوظبي وأستراليا باستخدام طائرات خالية من الركاب لنقل المواد الأساسية من وإلى السوق الأسترالي، وتسهيل التجارة بين الوجهتين لضمان استمرارية توصيل المنتجات الطازجة من استراليا إلى الإمارات، بما فيها اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة والخضار.وتأتي هذه المبادرة لتعجيل تسليم الصادرات الزراعية والسمكية إلى أسواق عالمية رئيسية مع تسجيل أكثر من 560 مؤسسة أسترالية في البرنامج الدولي لمساعدة الشحن.

ومع إضافة هذه الرحلات الأسبوعية إلى أستراليا، ستشغّل الاتحاد للشحن 22 طائرة خالية من الركاب إلى جانب 10 طائرات أخرى تستخدم لرحلات التأجير الخاصة، مع رحلاتها الحالية المنتظمة بين أبوظبي وكل من أمستردام، بروكسل، بكين، بانكوك، بنغالور، شيناي، دلهي، فرانكفورت، إسطنبول، جاكارتا، كوشي، كيرالا، كراتشي، كولالمبور، لندن، مانيلا، مومباي، أوسلو، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزيورخ. (أبوظبي - البيان)